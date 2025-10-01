Ставший донором спермы Дуров высказался о количестве своих детей

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не знает, сколько у него детей

Основатель Telegram Павел Дуров, 15 лет назад ставший донором спермы, высказался о количестве своих биологических детей. Об этом он порассуждал в интервью журналисту Лексу Фридману, доступном на YouTube.

Журналист спросил у Дурова, который утверждал, что у него более 100 детей, сколько их на самом деле. «Правда в том, что я и сам толком не знаю, сколько именно у меня биологических детей», — ответил медиаменеджер.

Основатель Telegram заявил, что в случае, если дети смогут доказать родство с ним, они могут претендовать на его наследство. Медиаменеджер также вспомнил, что, когда он рассказал о донорстве спермы и возможном отцовстве для более чем 100 человек, то начал получать многочисленные сообщения от людей, представлявшихся его детьми и просящих их усыновить или удочерить.

В июле 2024 года Дуров рассказал, что является отцом более 100 детей. По словам медиаменеджера, 15 лет назад он стал донором спермы. Изначально об этом предпринимателя попросил его друг, который не мог завести ребенка, а позднее в клинике его убедили сдать больше биологического материала. Медиаменеджер заявил, что намерен раскрыть код своей ДНК, чтобы его дети смогли найти друг друга.