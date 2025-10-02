Бывший СССР
Пленный солдат ВСУ рассказал о планах сдачи Красноармейска

Пленный боец Челенко: ВСУ готовят к сдаче Красноармейск
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Командование украинских войск готовит к сдаче город Красноармейск (украинское название — Покровск) на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Челенко, передает ТАСС.

«Город готовят к сдаче, потому что некому там уже воевать. Я один остался из своей группы из восьми человек», — рассказал пленный.

Военнослужащий сдался в плен, когда с группой украинских солдат попал в окружение под Красноармейском.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации взяли в полукольцо город Красноармейск. По его словам, украинские войска были поджаты с севера, востока и юга, но укрепляют оборону при помощи подразделений БПЛА.

