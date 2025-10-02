По делу о вымогательствах денег у бойцов СВО в Шереметьево появились новые подробности

В деле о вымогательстве денег у бойцов СВО полиция искала жертв

Фигурирующие в деле о вымогательстве денег у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево полицейские искали жертв и «заминали» истории при возникновении проблем. Об этом пишет РИА Новости.

Во время допроса один из таксистов рассказал, что правоохранители «поставляли» бойцов водителям.

По уголовному делу арестовано около 30 человек, среди них организатор преступной группы Алексей Кабочкин. По версии следствия, фигуранты совершали в отношении военнослужащих кражи, вымогательства и мошеннические действия, когда те прибывали в аэропорт. Позднее появилась статья о похищении человека.

Несколько обвиняемых заключили досудебное соглашение со следствием. Дело в отношении них будет выделено в отдельное производство. Оно поступит в суд до конца этого года.