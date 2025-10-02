Помощник министра продал землю в Крыму

СК: Экс-помощник главы МЧС Крыма получил 6 лет колонии за аферы с землей

Суд вынес приговор бывшему помощнику министра ЧС Республики Крым за продажу муниципальной земли. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Подсудимый признан виновным в мошенничестве и приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Следствие и суд установили, что помощник министра сговорился с главой села Мирное, расположенного на окраине Симферополя, о подмене решений сельсовета о выделении муниципальной земли. С 2015 по 2017 год он продал 12 незаконно оформленных участков, а вырученные за них средства присвоил. Мужчина признал вину.

Аферу раскрыли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В апреле бывшего главу МЧС Крыма приговорили к 5,5 года заключения за взятки.