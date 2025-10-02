Появились кадры с возвращенными с Украины мирными жителями России

Москалькова опубликовала видео с возвращенными с Украины мирными россиянами

В сети появилось видео с мирными гражданами России, возвращенными с Украины. Ролик опубликовала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Telegram.

На кадрах видно, как омбудсмен заходит в автобус с гражданскими. Одна из женщин общается по телефону, вероятно, с родными и плачет.

Как пояснила Москалькова, всего удалось вернуть 10 жителей Суджанского района Курской области и 10 граждан, которых Украина удерживала в спецучреждениях. «Невозможно описать, с каким облегчением и слезами на глазах люди шли нам навстречу. Многие из них пережили угрозы, давление, изоляцию — но не сломались», написала омбудсмен.

Ранее о возвращении 20 гражданских в ходе обмена с Украиной военнопленными сообщили в Минобороны России. Помимо этого, Киев передал Москве 185 солдат. Столько же вернули украинской стороне.