03:58, 2 октября 2025Мир

Президент Румынии стал мемом из-за похожего на Байдена поведения

Президент Румынии Дан растерялся перед караулом и стал мемом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Reuters / Octav Ganea

В интернете распространяются кадры, на которых президент Румынии Никушор Дан растерялся перед караулом. Как пишет RT, это насмешило пользователей сети, и теперь политик стал интернет-мемом.

На официальной церемонии Дан не понял, куда ему идти, и стал топтаться на одном месте перед караулом. Из-за такого поведения его сравнили с бывшим президентом США Джо Байденом, над которым часто подшучивали за то, что он запинается и оговаривается.

Румынский телеканал Antena3 в связи с этим заявил, что политик просто «забыл о протоколе официальных мероприятий».

В июне американский лидер Дональд Трамп чуть не упал, поднимаясь по трапу самолета. Следом за ним споткнулся и госсекретарь Марко Рубио. Это видео также разошлось по сети.

