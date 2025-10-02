Приговоренный к смертной казни россиянин вышел на свободу

На свободу вышел убийца пермского милиционера, приговоренный к смертной казни

Андрей Попов, которого приговорили к смертной казни за расправу над пермским милиционером в 1995 году, вышел на свободу. Об этом сообщает Properm.ru.

По данным издания, 57-летний мужчина освободился из исправительной колонии «Белый лебедь» еще в августе. Всего в местах лишения свободы он пробыл около 30 лет.

Расправа над милиционером Дмитрием Власовым произошла 23 апреля 1995 года. В тот день он преследовал банду Попова, которую патруль обнаружил во время ночного обхода района Нагорный. Злоумышленник выстрелил в силовика в упор во дворе дома по улице Декабристов. Правоохранитель не выжил.

Сначала суд приговорил Попова, который на тот момент уже имел четыре жертвы на счету и находился в федеральном розыске, к смертной казни. После изменений в законодательстве высшую меру наказания заменили на пожизненное лишение свободы, а в 2025 году его приговор и вовсе смягчили до 15 лет колонии. Предварительно, Седьмой кассационный суд учел активное сотрудничество мужчины со следствием в 1996 году.

