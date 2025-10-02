Присягнувший на верность ИГИЛ молодой россиянин узнал свою судьбу

Присягнувший на верность ИГ нижегородский охранник Пушков получил 11 лет колонии

2-й Западный окружной военный суд приговорил присягнувшего на верность «Исламскому государству» (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация) 22-летнего нижегородского охранника Илью Пушкова (внесен в РФ в перечень террористов) к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина признан виновным в участии в террористической организации и оправдании терроризма. Первые три года наказания молодой человек проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что суд признал студента второго курса Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Арби Дукаева виновным в финансировании ИГИЛ. Суд приговорил его к восьми годам заключения, из них первые три года он проведет в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.