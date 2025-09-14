Студент РУДН получил срок за финансирование ИГ

Студента РУДН приговорили к восьми годам заключения за финансирование ИГ

2-й Западный окружной военный суд признал студента второго курса Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Арби Дукаева виновным в финансировании «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ — запрещенная на территории России террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников судебного процесса.

«Военный суд признал Дукаева Арби Умаровича, гражданина Российской Федерации, виновным в финансировании терроризма. (...) Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщается, студент был признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ. Суд приговорил Дукаева к восьми годам заключения, из них первые три года он проведет в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.

Ранее Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Карачаево-Черкесии Ахамату Джанибекову, готовившему теракт в здании республиканского управления ФСБ. Суд установил, что с 2021 по 2022 годы Джанибеков публиковал видеоролики с призывами к террористической деятельности, а затем связался с боевиком ИГ.