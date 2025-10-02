Мир
21:08, 2 октября 2025Мир

Путин назвал Си Цзиньпина другом

Путин заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин является его другом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress

Президент России Владимир Путин назвал главу Китая Си Цзиньпина своим другом. Об этом он высказался в ходе пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«И мы, когда разговаривали с моим другом… А я считаю, действительно, председателя КНР господина Си Цзиньпина своим другом, у нас установились очень доверительные, личные отношения», — отметил российский лидер.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что председатель КНР отнесся с особым вниманием к Путину во время его визита в Пекин. Представитель Кремля отметил, что со стороны китайских коллег было много знаков уважения Путину.

