14:49, 7 сентября 2025Мир

В Кремле рассказали об особых знаках внимания Си к Путину

Ушаков рассказал, что председатель КНР Си отнесся с особым вниманием к Путину
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин отнесся с особым вниманием к президенту России Владимиру Путину во время его визита в Пекин. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Представитель Кремля отметил, что со стороны китайских коллег было много знаков уважения Путину.

«Там было особое внимание, особое расположение и возможность хорошо, субстантивно, спокойно поговорить один на один», — пояснил Ушаков.

До этого глава МИД России Сергей Лавров объяснил тройное рукопожатие Путина, Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди общностью интересов.

Путин провел в Китае четыре дня. В рамках поездки политик приехал в город Тяньцзинь, где прошли саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и «ШОС плюс».

