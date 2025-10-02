Путин порассуждал о российской экономике

Путин призвал сделать экономику России более современной и высокотехнологичной

Президент России Владимир Путин высказался о будущем экономики страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства призвал сделать экономику России более современной, диверсифицированной и высокотехнологичной. Он назвал это главным вопросом развития страны.

В сентябре Путин отметил, что российской экономике необходима «мягкая посадка», в рамках которой власти решают макроэкономические проблемы, замедляя рост цен. При этом необходимо «пройти по острому лезвию», приняв меры, необходимые для борьбы с инфляцией и «не переохладив, не заморозив» экономику.

Россия стала четвертой экономикой в мире по паритету покупательной способности в 2021 году и с тех пор удерживает позиции. Лидируют по этому показателю США, Китай и Индия.