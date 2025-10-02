Путин пригрозил ядерными испытаниями

Путин: Некоторые страны готовят ядерные испытания, Россия ответит зеркально

Некоторые страны готовят ядерные испытания, Россия видит это и готова ответить зеркально. Об этом в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Кое-кто готовит эти испытания. Мы это видим, знаем. И если они произойдут, мы сделаем то же самое», — пригрозил он.

Глава государства подчеркнул, что Россия обладает самым современным ядерным арсеналом. Путин также напомнил, что тактическое ядерное оружие в разы мощнее бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Ранее Путин оценил ракеты Tomahawk. «Это мощное оружие. Оно правда уже не совсем современное, но мощное и представляющее угрозу», — отметил глава РФ.