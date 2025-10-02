Россия
2 октября 2025

Путин призвал власти обратить внимание на россиян с низкими доходами

Путин заявил, что власти должны обратить внимание на россиян с низкими доходами
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Власти России должны обратить внимание на граждан с низкими доходами. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время выступления на Валдае, трансляция доступна в Telegram-канале Кремля.

По мнению главы государства, данный вопрос имеет экономическое значение.

«Мы должны обратить внимание на людей с небольшими доходами. Почему? Потому что это имеет не только социально-политическое значение, но и экономическое», — сказал он.

Ранее Путин поручил правительству назначать детские пособия семьям с низким уровнем доходов. Глава государства отметил, что пособие по уходу за ребенком должно предоставляться в том числе при незначительного превышении доходов семьи установленного в России прожиточного минимума на душу населения.

