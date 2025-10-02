Путин рассказал о невозможности посмотреть страны

Путин заявил, что ему не удается посмотреть страны из-за графика

Президент России Владимир Путин рассказал, что когда он посещает другие страны с рабочим визитом, то ему не удается их посмотреть. Об этом он сообщил во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства отметил, что был во многих странах, но почти ничего не видел из-за своего графика. «Как работа складывается: аэропорт — самолет — зал для каких-то мероприятий — аэропорт — самолет — Кремль. Опять Кремль — самолет... Ну ни фига не видишь, извините за простоту выражения», — сказал он.

Ранее Путин раскрыл подробности о переговорах с главой США Дональдом Трампом на Аляске. По его словам, в ходе встречи они обсуждали только украинское урегулирование.