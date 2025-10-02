Мир
20:53, 2 октября 2025Мир

Путин раскрыл подробности переговоров с Трампом на Аляске

Путин: На Аляске обсуждали с Трампом только украинское урегулирование
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на Аляске обсуждали только урегулирование конфликта на Украине. Подробности переговоров российский президент раскрыл в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«Мы там не говорили с президентом Трампом практически ни о каких вопросах даже двусторонней повестки, говорили только о возможностях и способах урегулирования украинского кризиса», — сказал глава государства.

Путин не стал раскрывать, чьей идеей был саммит на Аляске, но подчеркнул, что там было комфортно. Кроме того, президент России заверил, что Россия готова продолжать дискуссию с главой Белого дома по Украине.

Он также отметил, что сам факт его встречи с Трампом стал знаком восстановления двусторонних отношений России и США.

Ранее Путин высказался о своих личных отношениях с американским коллегой. По его словам, у них свои отношения, они знают, что друг другу дарить, и относятся к этому очень спокойно.

