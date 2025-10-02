Путин: Визит в Китай был более обширным, чем встреча с Трампом на Аляске

Президент России Владимир Путин сравнил визиты в Китай и США. Об этом он высказался в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства отметил, что поездка в КНР имела более обширный характер, чем его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске.

Ранее Путин рассказал о переговорах с Трампом. По его словам, в ходе встречи на Аляске они обсуждали только украинское урегулирование. Российский президент также подчеркнул, что Москва готова продолжать дискуссию по Украине с главой Белого дома.