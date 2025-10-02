Президент России Владимир Путин сравнил визиты в Китай и США. Об этом он высказался в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Глава государства отметил, что поездка в КНР имела более обширный характер, чем его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске.
Ранее Путин рассказал о переговорах с Трампом. По его словам, в ходе встречи на Аляске они обсуждали только украинское урегулирование. Российский президент также подчеркнул, что Москва готова продолжать дискуссию по Украине с главой Белого дома.