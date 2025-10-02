Путин призвал быть готовыми к чему угодно

Путин: Нужно быть готовым к чему угодно

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил о необходимости быть готовым к чему угодно. Трансляция выступления главы государства ведется в Telegram-канале Кремля.

«Никому из нас не дано, конечно, в полной мере предвидеть будущее. Однако это не освобождает от обязанности быть готовыми ко всему, что может произойти», — обозначил президент.

Путин подчеркнул, что последние события в мире показывают, что нужно быть готовыми к чему угодно.

Ранее Путин в трех словах описал в ситуацию в мире. По его словам, в нынешней ситуации «ставки чрезвычайно высоки».

Заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. В мероприятии принимают участие 140 представителей из 42 стран, в том числе из Германии, Египта, Индии, Ирана и Китая.