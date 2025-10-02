Путин заявил о заходе российских войск в созданный с участием Запада укрепрайон ВСУ

Вооруженные силы России вошли в Константиновку — созданный с участием Запада оборонительный рубеж украинских войск. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», ее трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.
Глава государства подчеркнул, что этот укрепрайон создавался на протяжении десяти лет.
Это те рубежи, которые создавались на протяжении более десяти лет с помощью западных специалистов. Вот туда уже зашли наши войска
Также Путин отмечал, что российские войска идут вперед по всей линии соприкосновения с противником.
Из сообщений военных корреспондентов известно, что бои идут в юго-восточных окрестностях города. ВСУ покидают позиции в этом укрепрайоне.