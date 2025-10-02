Радиостанция Судного дня передала в эфир сообщение на фоне саммита ЕС

Радиостанция Судного дня передала в эфир сообщение на фоне саммита Европейского союза в Копенгагене, оно опубликовано в канале «УВБ-76 логи».

В 13:10 по московскому времени 1 октября прозвучало слово «эсерожбан».

До этого радиостанция выходила в эфир 29 сентября, тогда она передала пять сообщений за день со словами «возмещение», «сбраживание», «тигровар», «самурай» и «денница».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «Жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

