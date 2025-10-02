Раскрыто состояние Боярского после падения

Луппиан: Боярский почти восстановился после травы и иногда капризничает

Народный артист РСФСР Михаил Боярский почти восстановился после тяжелой травмы, которую получил в результате падения с высоты, и вернулся к репетициям в театре. Об этом в беседе с News.ru рассказала его супруга Лариса Луппиан.

«Михаила Сергеевича достаточно часто приглашают сниматься. Но он готов к съемкам только в Петербурге, выезжать куда-то уже отказывается», — сказала она.

Художественный руководитель Театра имени Ленсовета добавила, что при этом настроение у певца переменчивое. «То все хорошо, то немножко капризничает. По-разному», — отметила Луппиан.

Ранее сообщалось, что Боярский впервые вышел на сцену после падения.

