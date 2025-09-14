Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
00:39, 14 сентября 2025Культура

Боярский впервые вышел на сцену после падения

Артист Боярский впервые вышел на сцену после падения с трехметровой высоты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Народный артист РСФСР Михаил Боярский впервые появился на сцене после тяжелой травмы, которую он получил в результате падения с высоты. Об этом сообщает телеканал 78 в своем Telegram-канале.

«Знаменитый артист исполнил роль Иосифа Сталина в спектакле "Театральный роман"», — говорится в сообщении.

Указывается, что зрители тепло приветствовали любимого артиста. Также известно, что следующее выступление Михаила Боярского состоится 16 сентября, где он сыграет роль Герцога в спектакле «Ромео и Джульетта».

Ранее стало известно, что медики выявили у Боярского забрюшинную гематому, острое почечное кровотечение и тяжелую постгеморрагическую анемию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России начался Единый день голосования

    Во время антимигрантского протеста в Лондоне ранили 26 полицейских

    В России рассказали о попытках ВСУ атаковать на севере Константиновки

    Российская журналистка рассказала о последствиях протестов в Лондоне

    В Германии прокомментировали протесты в Лондоне

    В Пентагоне высказались о «празднующих» убийство Кирка

    В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

    В Москве открылась инновационная достопримечательность

    Боярский впервые вышел на сцену после падения

    В России сделали вывод из протестов в Лондоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости