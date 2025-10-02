Развеян один из главных мифов об импотенции

Уролог Нугманов: Возраст не является причиной эректильной дисфункции

Возраст не является причиной эректильной дисфункции, заявил андролог-уролог, генитальный хирург Чингиз Нугманов. Один из главных мифов об импотенции он развеял в разговоре с изданием РБК.

«Возраст не является причиной импотенции. К половому бессилию приводят физиологические и психологические расстройства, которых с каждым годом накапливается все больше», — подчеркнул врач. Он добавил, что даже в пожилом возрасте можно жить полноценной сексуальной жизнью, если следить за здоровьем.

Чтобы снизить риск импотенции, Нугманов посоветовал регулярно заниматься спортом, сбалансированно питаться, отказаться от вредных привычек и сократить употребление алкоголя. Также в пожилом возрасте мужчинам следует особенно внимательно относиться к своему здоровью и регулярно проходить медосмотр.

Ранее андролог, сексолог Александр Лубенников предостерег мужчин от бесполезного способа лечить импотенцию. По его словам, вакуумные помпы не могут избавить от проблем с эрекцией.