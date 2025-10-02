Россиян предупредили о подорожании товаров на Ozon

Аналитик Мосягин: Товары на Ozon подорожают из-за новых правил возврата

Товары на маркетплейсе Ozon с большой долей вероятности подорожают из-за новых правил возврата. Такой прогноз дал старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин. Его слова приводит «Газета.Ru».

Принудительное введение новых правил возврата товаров на маркетплейсе с 1 октября 2025 года поставит продавцов в невыгодные для них условия, отмечает эксперт. Следствием этого, пояснил Мосягин, станет удорожание товаров и риски ухудшения их качества. «Обработка возвратов на Ozon теперь полностью централизована и выведена из-под прямого контроля продавца», — констатировал он.

В конце сентября, напомнил аналитик, представители маркетплейса пообещали селлерам отложить вышеуказанные изменения до 15 октября. Однако уже на следующий день они нарушили собственное обещание и запустили новый механизм возврата товаров в одностороннем порядке, посетовал эксперт. Подобное поведение Ozon он счел неприемлемым. «Малый и средний бизнес вынужден принимать невыгодные им условия под угрозой ухудшения доступа к платформе», — заключил Мосягин, указав на потерю доверия между сторонами.

Нововведения ударят в наибольшей степени по представителям fashion-сегмента, работающих по схеме (со своего склада). В этом секторе, пояснил аналитик, уровень возвратов может достигать 45 процентов. Из-за фактической потери контроля над возвращаемым товаром, его качеством и упаковкой продавцы могут столкнуться с рисками ухудшения деловой репутации. Рост же операционных издержек на фоне повышения тарифов на логистику и комиссий, анонсированного Ozon на октябрь, отметил Мосягин, неизбежно выльется в рост итоговой стоимости выставленных на онлайн-площадке товаров.