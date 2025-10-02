Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:26, 2 октября 2025Моя страна

Россияне захотели отправиться в кинопутешествие по стране

Россияне захотели отправиться в кинопутешествие в Карелию, Ростов и Сочи
Алина Черненко

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Россияне признались в желании отправиться в путешествие по местам съемок известных кинофильмов. Таковы данные исследования онлайн-сервиса «Туту», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Поехать в Карелию и посмотреть, где снимали «Любовь и голуби», мечтают 46 процентов респондентов. Увидеть места из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» в Ростове Великом хотели бы 42 процента россиян, а локации в Сочи, где снимали нового «Чебурашку», — 34 процента.

Кроме того, 23 процента соотечественников посетили бы места из сериала «Слово пацана», а 18 процентов — село Териберка в Мурманской области из драмы «Левиафан».

Ранее в России появилось шоу «Где снимали», в котором будет рассказываться о местах съемок знаменитых фильмов и сериалов. В общей сложности было снято шесть выпусков шоу: о Калининградской области, Москве, Санкт-Петербурге, Ивановской и Ярославской областях и республике Саха (Якутия).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский одним словом и тремя эмодзи прокомментировал обмен пленными с Россией

    Россиян предупредили о связи магнитных бурь и смертельно опасных заболеваний

    Муж Николь Кидман может потерять миллионы долларов в случае измены актрисе

    Москвичам рассказали о погоде на выходных

    Попытка похищения маленькой россиянки у магазина попало на видео

    Россиянам назвали способ регулировать тепло батарей

    Россиянам спрогнозировали судьбу лошадей при излишней роботизации

    Россияне захотели отправиться в кинопутешествие по стране

    Зеленский и Алиев встретились

    Набросившийся на россиянина из-за намаза боец ММА привлек внимание силовиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости