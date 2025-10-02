Россияне захотели отправиться в кинопутешествие по стране

Россияне захотели отправиться в кинопутешествие в Карелию, Ростов и Сочи

Россияне признались в желании отправиться в путешествие по местам съемок известных кинофильмов. Таковы данные исследования онлайн-сервиса «Туту», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Поехать в Карелию и посмотреть, где снимали «Любовь и голуби», мечтают 46 процентов респондентов. Увидеть места из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» в Ростове Великом хотели бы 42 процента россиян, а локации в Сочи, где снимали нового «Чебурашку», — 34 процента.

Кроме того, 23 процента соотечественников посетили бы места из сериала «Слово пацана», а 18 процентов — село Териберка в Мурманской области из драмы «Левиафан».

Ранее в России появилось шоу «Где снимали», в котором будет рассказываться о местах съемок знаменитых фильмов и сериалов. В общей сложности было снято шесть выпусков шоу: о Калининградской области, Москве, Санкт-Петербурге, Ивановской и Ярославской областях и республике Саха (Якутия).

