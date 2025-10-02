Россиянка поймала гигантского судака в Тюменской области

Россиянка поймала в Тюменской области огромного судака весом девять килограммов. Об этом сообщает «КП Тюмень».

Женщина рыбачила в районе села Ильинка на юге области на реке Ишим. Она поделилась, что поймала судака на закидушку — снасть, предназначенную для придонной ловли крупной рыбы на средней дистанции.

Ранее сообщалось, что российский рыбак выловил из Волги сома весом 82 килограмма. Рыбу поймал житель Саратовской области Александр Козлов. Он рассказал, что ловил на перловицу, а вот место рассекречивать отказался.