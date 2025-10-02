Россия
09:49, 2 октября 2025

Россиянке пробило голову слетевшим с грузовика колесом

Mash: В Мытищах 32-летней женщине пробило голову слетевшим с грузовика колесом
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В подмосковных Мытищах 32-летней женщине пробило голову слетевшим с грузовика колесом, спасти россиянку не удалось. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным издания, горожанка шла вдоль Ярославского шоссе, когда у проносящейся мимо фуры оторвало колесо. Оно угодило женщине в голову.

Прибывшие по вызову медики не смогли реанимировать россиянку.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге перебегающую дорогу на зеленый сигнал светофора девушку зажевало под колеса иномарки.

Еще раньше двое мужчин и девочка-подросток стали жертвами аварии в Краснодарском крае. Выжить тогда удалось только 25-летней девушке, которая находилась в салоне машины.

