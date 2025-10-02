Россия
17:20, 2 октября 2025

Российский блогер в слезах обратился к Кадырову из-за притеснения в Твери

Блогер Клубника обратился к Кадырову из-за притеснения чеченцем в Твери
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Блогер из Татарстана Марат Клубника (настоящее имя — Марат Мифтахов) в слезах обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову из-за притеснения в Твери. Видеопослание россиянина опубликовал Telegram-канал Mash Iptash.

На представленных кадрах мужчина объясняет, что некий уроженец Чечни угрожал взять его в плен. Он дал волю эмоциям, говоря о случившемся.

«Уважаемый Рамзан Ахматович, я бы хотел обратиться к вам за помощью. <...> У меня мама одна, я ее единственный кормилец. Я из Казани, занимался блогерством, клубнику продавал. За это стал известным блогером. Я очень прошу, помогите мне, пожалуйста», — отметил в ролике Мифтахов.

Другие подробности инцидента татарстанец в своем монологе не привел.

Ранее сообщалось, что глава Чечни посетил Харкарой — одно из древнейших в республике сел. Место, как подчеркнул Кадыров, поражает красотой и величием — узкие горные ущелья там плавно переходят в широкие хребты.

