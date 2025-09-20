Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:48, 20 сентября 2025Россия

Кадыров посетил одно из древнейших в Чечне сел

Кадыров: Посетил одно из древнейших в Чечне сел Харкарой
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил Харкарой — одно из древнейших в республике сел. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«До недавних пор я не знал, что в этом месте есть следы древнего поселения. Я был уверен, что знаю почти все секреты Чеченской Республики, но оказалось, что она хранит в себе еще очень много тайн и загадок», — сообщил он.

Село, как отметил Кадыров, поражает красотой и величием — узкие горные ущелья там плавно переходят в широкие хребты. О достопримечательностях поселения, по словам Кадырова, ему рассказал местный житель.

Ранее Кадыров отказался отвечать на вопрос о том, как его дети выбирают супругов. Журналист поинтересовался, дает ли Кадыров своим детям советы и помогает ли с кандидатами. «Не в наших традициях отвечать на такие вопросы. Поэтому без комментариев», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил возможность завершения конфликта на Украине по «корейскому сценарию»

    В Евросоюзе возмутились вмешательством США в дела сообщества

    Все экстренные службы прибыли на место обрушения бетонных плит в Москве

    Минпросвещения высказалось о переходе на электронные учебники в школах России

    МВД Грузии потратило 230 тысяч долларов на новые автомобили Mercedes

    Яна Чурикова предупредила победителя «Интервидения» об одной обязательной процедуре

    Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего мэра Ярославля 5,1 гектара земли

    Зеленский предложил Польше и Румынии вместе сбивать дроны над Украиной

    В Германии предложили создать армию БПЛА после инцидента с дронами в Польше

    Жителям Подмосковья назвали план действий на случай встречи с лосями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости