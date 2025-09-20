Кадыров: Посетил одно из древнейших в Чечне сел Харкарой

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил Харкарой — одно из древнейших в республике сел. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«До недавних пор я не знал, что в этом месте есть следы древнего поселения. Я был уверен, что знаю почти все секреты Чеченской Республики, но оказалось, что она хранит в себе еще очень много тайн и загадок», — сообщил он.

Село, как отметил Кадыров, поражает красотой и величием — узкие горные ущелья там плавно переходят в широкие хребты. О достопримечательностях поселения, по словам Кадырова, ему рассказал местный житель.

