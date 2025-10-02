Российский боец отрезал себе ступню после подрыва на мине и выжил

РИА Новости: Боец из «Ахмата» отрезал себе ступню после подрыва на мине и выжил

Боец, потерявший ступню после подрыва на мине, спас себе жизнь, самостоятельно ампутировав поврежденную конечность. Об этом сообщает РИА Новости.

Врач-анестезиолог медицинский службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады, 3-й армии Минобороны России с позывным Кетанов рассказал, что военный наступил на мину, или неудачно прилетел осколок, в результате чего ему оторвало ступню. Она держалась на мягких тканях и мешала бойцу продвигаться.

Военного не могли эвакуировать, несколько часов он полз сам и попросил скинуть ему с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нож. Кетанов уточнил, что боец сам отрезал себе ступню — именно благодаря этому он выжил.

«Для меня это герой, крутой. Он приехал к нам и достаточно спокойно об этом рассказал. То, что он сделал, во многом спасло ему жизнь — сам себе помог эвакуироваться и выжил», — отметил врач.