11:23, 2 октября 2025

Российский тренер насмерть забил молодого парня

В Дагестане тренер по борьбе избил сына любовницы и закопал его тело за городом
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Федерация спортивной борьбы России

Тренер по вольной борьбе насмерть забил сына своей любовницы в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, спортсмен познакомился с женщиной, когда она уже воспитывала 18-летнего сына. Юноша был против отношений матери — он несколько раз приходил к ее любовнику домой и требовал прекратить отношения. Когда слова перешли в угрозы, тренер позвал своего 28-летнего сына и жестоко избил молодого парня.

После этого злоумышленники вывезли юношу за город, добили и закопали его тело. Преступление раскрыли по горячим следам, а причастных к нему быстро задержали. Сейчас они уже дают показания.

Возбуждено уголовное дело о расправе, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Ранее в Татарстане 51-летней мужчина расчленил 72-летнего соседа.

