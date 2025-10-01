Силовые структуры
15:46, 1 октября 2025Силовые структуры

Россиянин расчленил пенсионера и растерял части тела из-за порванного пакета

В Татарстане задержали мужчину, расчленившего 72-летнего соседа
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: СУ СК РФ по Республике Татарстан

В Татарстане 51-летней мужчина расчленил 72-летнего соседа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 25 сентября в гости к обвиняемому пришел сосед. Они выпивали. Гость заявил, что мужчина должен ему 160 тысяч рублей. После этого произошла ссора. Нападавший избил и изрезал ножом потерпевшего. Тот не выжил.

30 сентября обвиняемый расчленил тело и стал выносить останки в пакетах в заброшенный гараж. Однако на улице пакет порвался и части тела вывалились на землю. Местные жители, заметив это, вызвали полицию.

Ранее в Башкирии арестовали мужчину, расправившегося и расчленившего сожительницу.

