14:58, 2 октября 2025

Российского застройщика лишат миллиардов рублей

Со структур застройщика ПИК взыщут 8,14 млрд рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Суд постановил взыскать со структур девелоперской группы ПИК более восьми миллиардов рублей по иску компании «Горизонт», которая в прошлом сотрудничала с ПИК по проекту застройки территории в московском районе Перово. Об этом сообщают «Ведомости».

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требования истца, который просил взыскать со связанных с ПИК компаний «Вниимонтажспецстрой» и «ПИК-корпорация» 14 миллиардов рублей. Теперь ответчики должны выплатить бывшему партнеру 8,14 миллиарда рублей, в том числе 5,6 миллиарда неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими деньгами.

По словам экспертов по недвижимости, «Горизонт» мог быть соинвестором жилого квартала в Перово, который строит ПИК. Обычно в таком партнерстве владелец участка передает его застройщику и получает за это построенные квартиры или часть выручки от реализации жилья. Предположительно, разногласия между компаниями связаны либо с отказом ПИК передавать соинвестору обещанные площади, либо с длительной реализацией проекта.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против группы лиц застройщика ПИК из-за ограничений доступа к услугам провайдеров.

    18+
