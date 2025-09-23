Экономика
11:08, 23 сентября 2025Экономика

ФАС возбудила антимонопольное дело против российского застройщика

ФАС возбудила дело против ПИК из-за ограничений доступа к услугам провайдеров
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонопольное дело против группы лиц ПИК из-за ограничений доступа к услугам провайдеров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным службы, состоящие в группе оператор связи «Ловител» и управляющие компании жилых комплексов Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурге ограничивали другим провайдерам доступ к инфраструктуре. Это подтвердилось в ходе проверки жалоб жильцов.

ФАС считает, что действия ПИК ущемляют интересы собственников и способствуют ограничению конкуренции на рынке услуг доступа к интернету. Если вина организаций подтвердится, им грозят административные штрафы.

