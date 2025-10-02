Экономика
13:56, 2 октября 2025Экономика

Крымчанам начали рассказывать о заправках с бензином

Глава Совмина Крыма Гоцанюк начал публиковать список АЗС с наличием бензина
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в первый раз привел адреса заправок, на которых с утра 2 октября в республике можно заправиться бензином и дизельным топливом. В сообщении в своем Telegram-канале он пообещал, что обновляемый перечень будет публиковаться каждое утро до тех пор, пока проблему не удастся разрешить.

Чиновник отметил, что по талонам топливо можно приобрести на всех АЗС, а общественный транспорт, социальные учреждения, коммунальные и экстренные службы обеспечены им в полном объеме.

По словам Гоцанюка, информацию о заправках можно искать на его страницах в социальных сетях, на сайте министерства топлива и энергетики Крыма, сайтах администраций и мунициальных учреждений, а также в СМИ. Данные актуальны на утро каждого дня. Первый список включил в себя 70 адресов.

Глава Совмина заверил, что светлые нефтепродукты продолжают поступать в регион, а власти стараются обеспечить их пропорциональное распределение между всеми районами.

Накануне, 1 октября, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о снижении нормы продажи бензина в одни руки в республике до 20 литров. С понедельника, 29 сентября, когда были установлены ограничения, норма была в полтора раза выше — 30 литров.

Глава Минэнерго России Сергей Цивилев пообещал, что проблему с бензином в Крыму и Севастополе решат к концу октября. До этого момента, признал чиновник, ситуация будет нестабильной.

