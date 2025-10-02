Силовые структуры
09:22, 2 октября 2025Силовые структуры

Следователи завели дело после попадания пули в главу администрации российского района

В Новосибирске возбудили дело после гибели главы Ленинского района Гриба
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области

В Новосибирске возбудили дело в связи с гибелью главы Ленинского района Александра Гриба. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

По данным следствия, 1 октября Гриб со своими знакомыми возле села Шагалка Доволенского района охотился на животных. Вечером при преследовании косуль один из мужчин произвел выстрел из карабина, не убедившись, что на линии огня нет других охотников.

В результате глава Ленинского района получил ранение несовместимое с жизнью.

Следствие проводит сбор и закрепление доказательной базы.

Ранее сообщалось, что пуля попала в главу администрации российского района.

    Все новости