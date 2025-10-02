Создана эффективная вакцина от аллергии

JCI: мРНК-терапия на основе липидных наночастиц избавляет от симптомов аллергии

Ученые из США представили новый подход к борьбе с аллергией — мРНК-терапию на основе липидных наночастиц. Результаты работы опубликованы в The Journal of Clinical Investigation (JCI). По словам авторов, технология может использоваться как для профилактики, так и для лечения уже развившейся болезни.

Механизм работы напоминает принцип мРНК-вакцин против COVID-19. В организм вводят мРНК, кодирующую определенный аллерген, упакованную в липидные наночастицы. Такая «тренировка» перестраивает иммунный ответ: снижается количество опасных IgE-антител и воспалительных клеток, а вместо этого вырабатываются защитные IgG, которые блокируют аллерген.

В экспериментах на мышах терапия эффективно снижала воспаление дыхательных путей, образование слизи и гиперчувствительность к аллергенам, включая белок яичного белка и пылевых клещей. Важно, что эффект наблюдался не только в профилактических схемах, но и при уже сформировавшейся аллергии.

Ученые отмечают, что такой подход открывает возможность создания персонализированных вакцин против любых аллергенов — от пыльцы до бытовых. Пока исследования ограничены животными моделями, но в перспективе метод может изменить лечение аллергических заболеваний у миллионов людей.

Ранее специалисты показали, что безопасный ультрафиолет способен менять структуру домашних аллергенов — шерсти, пыльцы и пылевых клещей — так, что иммунная система перестает их распознавать.