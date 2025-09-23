Открыт способ мгновенного очищения воздуха от аллергенов

ACS ES&T Air: Особый ультрафиолетовый свет мгновенно «обезвреживает» аллергены

Домашние аллергены — шерсть животных, пылевые клещи, плесень и пыльца — могут оставаться в воздухе месяцами и вызывать неприятные симптомы, даже если источник уже удален. Как показало исследование, опубликованное в журнале ACS ES&T Air, особый тип ультрафиолетового света способен менять структуру аллергенов так, что иммунная система перестает их распознавать.

В эксперименте ученые из Университета Колорадо в Боулдере распылили частицы аллергенов в герметичной камере и включили лампы с излучением на длине волны 222 нанометра — более безопасным вариантом дезинфицирующего ультрафиолета. Уже через 30 минут интенсивность «распознавания» аллергенов антителами снизилась на 20–25 процентов.

Метод оказался эффективнее и быстрее традиционной уборки или мытья питомцев. В перспективе портативные УФ-устройства могут использоваться для облегчения жизни людей с аллергией — дома, в офисах или даже при визите к друзьям с животными.

