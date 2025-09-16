Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:44, 16 сентября 2025Наука и техника

Обычная ягода оказалась полезна для укрепления иммунитета

Frontiers in Nutrition: Черника в рационе младенцев укрепляет иммунитет
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Введение черники в рацион младенцев может укрепить иммунную систему, снизить аллергические реакции и поддержать здоровое развитие кишечника. К такому выводу пришли специалисты Медицинской школы Университета Колорадо Аншутц, опубликовавшие результаты работы в журнале Frontiers in Nutrition.

В исследовании принял участие 61 ребенок из Денвера в возрасте от пяти до двенадцати месяцев. В течение нескольких месяцев родители добавляли в рацион малышей либо порошок из лиофилизированной черники, либо плацебо. Ученые регулярно собирали образцы крови и кала, отслеживая изменения в микробиоте кишечника и показателях иммунной системы. У детей, получавших чернику, наблюдалось улучшение симптомов аллергии, снижение воспаления и положительные изменения в составе кишечных бактерий, связанных с иммунным здоровьем.

Материалы по теме:
Голубика садовая: инструкции по посадке и уходу. Как на дачном участке вырастить кустарник и собрать урожай ягод
Голубика садовая: инструкции по посадке и уходу.Как на дачном участке вырастить кустарник и собрать урожай ягод
29 января 2025
Чем черника отличается от голубики? Вкусовые качества и полезные свойства двух разных ягод
Чем черника отличается от голубики?Вкусовые качества и полезные свойства двух разных ягод
15 июля 2025

Авторы подчеркивают, что речь идет о минимальных количествах — всего несколько ягод в день. Для младших младенцев чернику рекомендуют давать в виде пюре, а для более старших — в виде размятой массы или мелких кусочков, чтобы исключить риск удушья.

По словам руководителя исследования, именно в первые месяцы жизни формируются привычки и процессы, способные оказывать долгосрочное влияние на здоровье ребенка. Ученые планируют продолжить работу и изучить, какие еще продукты могут оказывать подобный эффект.

Ранее ученые выяснили, что женьшень укрепляет иммунитет и помогает в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Болгарии арестовали российского бизнесмена

    В Испании пригрозили бойкотировать «Евровидение» в случае участия Израиля

    Фитнес-тренер дала советы по тренировкам женщинам старше 50 лет

    В России упали продажи спиртного

    Россиянин планировал вывезти в Турцию чертежи скрипок и попал под уголовное дело

    Москвичей предупредили о новой волне активности клещей

    Падение российского фондового рынка затянулось

    Секс со школьницами обернулся для молодого россиянина колонией

    В Раде заговорили о выборах на Украине

    Появились подробности о ситуации с нашествием акул в Египте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости