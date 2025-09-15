Наука и техника
Выявлено растение с удивительным противораковым эффектом

FIM: Экстракт женьшеня снижает тревожность и лечит когнитивные нарушения
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Женьшень, одно из самых известных растений традиционной китайской медицины, подтвердил свою пользу в современных исследованиях. Как показал обзор, опубликованный в Future Integrative Medicine (FIM), экстракты женьшеня способны не только укреплять иммунитет и улучшать качество жизни, но и проявляют потенциал в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Ученые отмечают, что активные вещества женьшеня — гинзенозиды — регулируют работу иммунных клеток, усиливают активность натуральных киллеров и снижают воспалительные процессы. Клинические данные показывают: уже через месяц регулярного употребления экстрактов у 85 процентов молодых участников улучшались показатели «субздоровья» — снижались усталость, тревожность и когнитивные нарушения.

Кроме того, отдельные компоненты женьшеня проявляют противоопухолевые свойства, вмешиваясь в ключевые сигнальные пути роста раковых клеток и подавляя метастазы. По мнению авторов, растение может стать частью комплексных схем лечения, однако для окончательного подтверждения нужны масштабные клинические испытания.

Ранее ученые выяснили, что черника способна укреплять иммунитет и снижать проявления аллергии у детей.

