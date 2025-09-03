Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:15, 3 сентября 2025Наука и техника

Названа неожиданная польза черники

Nutrients: Употребление черники в раннем возрасте снижает проявления аллергии
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jan Woitas / Globallookpress.com

Ежедневное употребление черники в раннем возрасте может снижать проявления аллергии и положительно влиять на работу иммунной системы. К такому выводу пришли американские ученые, опубликовав результаты исследования в журнале Nutrients.

В эксперименте участвовали 76 грудных детей из Денвера: половина из них получала с 5 до 12 месяцев до 10 граммов черничного порошка в день, а другая — плацебо. К концу исследования у малышей из «черничной» группы симптомы аллергии встречались реже, чем у их сверстников.

Материалы по теме:
Голубика садовая: инструкции по посадке и уходу. Как на дачном участке вырастить кустарник и собрать урожай ягод
Голубика садовая: инструкции по посадке и уходу.Как на дачном участке вырастить кустарник и собрать урожай ягод
29 января 2025
Чем черника отличается от голубики? Вкусовые качества и полезные свойства двух разных ягод
Чем черника отличается от голубики?Вкусовые качества и полезные свойства двух разных ягод
15 июля 2025

Анализ крови показал: у этих детей снизился уровень провоспалительного интерлейкина-13 и наметилось повышение уровня противовоспалительного интерлейкина-10. Это свидетельствует о более сбалансированной работе иммунной системы. Кроме того, у младенцев изменился состав микробиоты кишечника: увеличилось количество полезных бактерий Lactobacillus и Clostridiaceae, связанных с защитой от воспалительных процессов.

Авторы отмечают, что черника может стать важным элементом прикорма, способствующим не только развитию вкусовых привычек, но и формированию устойчивого иммунитета у детей. В будущем ученые планируют уточнить, какие именно вещества этой ягоды дают такой эффект.

В июле исследователи сообщили о необычной пользе верблюжьего молока для здоровья. В работе, опубликованной в PLOS One, ученые показали, что оно способно снижать проявления аллергической астмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп впервые появился на публике после слухов о своей смерти. Он допустил смену позиции по Украине и пошутил про Байдена

    Названа цена самой просторной квартиры в Сочи

    «Роза Хутор» отправит спасателей искать пропавшего в горах россиянина

    В Киеве прозвучали взрывы

    Расхитители могил стали торговать черепами, мумиями и кошельками из человеческой кожи

    Россиян призвали массово протестировать на опасное заболевание

    Россиянин продал мужчину за колбасу и получил 10 лет колонии

    В бундестаге предложили взыскать компенсации за взрывы «Северных потоков»

    Ксения Собчак запретила шутить про 3 сентября

    Названа неожиданная польза черники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости