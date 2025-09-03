Названа неожиданная польза черники

Nutrients: Употребление черники в раннем возрасте снижает проявления аллергии

Ежедневное употребление черники в раннем возрасте может снижать проявления аллергии и положительно влиять на работу иммунной системы. К такому выводу пришли американские ученые, опубликовав результаты исследования в журнале Nutrients.

В эксперименте участвовали 76 грудных детей из Денвера: половина из них получала с 5 до 12 месяцев до 10 граммов черничного порошка в день, а другая — плацебо. К концу исследования у малышей из «черничной» группы симптомы аллергии встречались реже, чем у их сверстников.

Анализ крови показал: у этих детей снизился уровень провоспалительного интерлейкина-13 и наметилось повышение уровня противовоспалительного интерлейкина-10. Это свидетельствует о более сбалансированной работе иммунной системы. Кроме того, у младенцев изменился состав микробиоты кишечника: увеличилось количество полезных бактерий Lactobacillus и Clostridiaceae, связанных с защитой от воспалительных процессов.

Авторы отмечают, что черника может стать важным элементом прикорма, способствующим не только развитию вкусовых привычек, но и формированию устойчивого иммунитета у детей. В будущем ученые планируют уточнить, какие именно вещества этой ягоды дают такой эффект.

В июле исследователи сообщили о необычной пользе верблюжьего молока для здоровья. В работе, опубликованной в PLOS One, ученые показали, что оно способно снижать проявления аллергической астмы.