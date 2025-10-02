Трамп отправил войска Нацгвардии в Орегон для восстановления порядка

Президент США Дональд Трамп распорядился о направлении подразделений Национальной гвардии в штат Орегон в связи с ростом беззакония и атаками на федеральных сотрудников. Об этом пишет РИА Новости.

«"Антифа" и радикальные левые анархисты жестоко атаковали наших мужчин и женщин, которые защищают федеральную собственность и обеспечивают соблюдение закона», — заявил американский лидер.

Президент отметил, что подразделения Национальной гвардии используются для восстановления законности и порядка, а также для остановки хаоса, смертей и разрушений.

Ранее Трамп заявил, что правоохранители в Портленде (штат Орегон) подвергаются нападениям со стороны участников движения американских антифашистов «Антифа». По его словам, с момента как Белый дом распорядился перебросить в Портленд бойцов Национальной гвардии США, «условия продолжают ухудшаться».