Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:03, 2 октября 2025Мир

Трамп отправил войска Нацгвардии в Орегон

Трамп отправил войска Нацгвардии в Орегон для восстановления порядка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп распорядился о направлении подразделений Национальной гвардии в штат Орегон в связи с ростом беззакония и атаками на федеральных сотрудников. Об этом пишет РИА Новости.

«"Антифа" и радикальные левые анархисты жестоко атаковали наших мужчин и женщин, которые защищают федеральную собственность и обеспечивают соблюдение закона», — заявил американский лидер.

Президент отметил, что подразделения Национальной гвардии используются для восстановления законности и порядка, а также для остановки хаоса, смертей и разрушений.

Ранее Трамп заявил, что правоохранители в Портленде (штат Орегон) подвергаются нападениям со стороны участников движения американских антифашистов «Антифа». По его словам, с момента как Белый дом распорядился перебросить в Портленд бойцов Национальной гвардии США, «условия продолжают ухудшаться».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили обесточившую город зеленую вспышку в небе над Днепром

    В МИД России высказались об отношениях с Модавией после выборов

    По железнодорожной инфраструктуре под Киевом нанесли удар

    Израиль протаранил одно из судов флотилии Греты Тунберг

    «Барселона» проиграла ПСЖ в матче Лиги чемпионов

    Колумбия выслала всех израильских дипломатов

    Трамп отправил войска Нацгвардии в Орегон

    В G7 задумали решить финансовые проблемы Украины с помощью России

    Хайди Клум отказалась от штанов в рекламе для модного бренда

    Глава Дагестана высказался о драке в Махачкале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости