Трамп заявил об ухудшении ситуации в Орегоне

Трамп сообщил о нападениях членов «Антифа» на правоохранителей в Портленде

Правоохранители в Портленде (штат Орегон) подвергаются нападениям со стороны участников движения американских антифашистов «Антифа», сообщил лидер США Дональд Трамп, пишет ТАСС.

По его словам, с момента как Белый дом распорядился перебросить в Портленд бойцов Национальной гвардии США, «условия продолжают ухудшаться».

«Федеральные сотрудники правоохранительных органов не смогли добиться установления порядка в Орегоне», — подчеркнул он.

Ранее Трамп поручил отправить американские войска в Портленд для борьбы с «внутренним терроризмом».

Глава США подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией. Он объяснил эту меру тем, что движение якобы придерживается «модели политического насилия, направленного на подавление законной политической активности и подрыв верховенства закона».