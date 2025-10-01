Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:00, 1 октября 2025Мир

Трамп заявил об ухудшении ситуации в Орегоне

Трамп сообщил о нападениях членов «Антифа» на правоохранителей в Портленде
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Al Drago / Reuters

Правоохранители в Портленде (штат Орегон) подвергаются нападениям со стороны участников движения американских антифашистов «Антифа», сообщил лидер США Дональд Трамп, пишет ТАСС.

По его словам, с момента как Белый дом распорядился перебросить в Портленд бойцов Национальной гвардии США, «условия продолжают ухудшаться».

«Федеральные сотрудники правоохранительных органов не смогли добиться установления порядка в Орегоне», — подчеркнул он.

Ранее Трамп поручил отправить американские войска в Портленд для борьбы с «внутренним терроризмом».

Глава США подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией. Он объяснил эту меру тем, что движение якобы придерживается «модели политического насилия, направленного на подавление законной политической активности и подрыв верховенства закона».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Чернобыльской АЭС произошел блэкаут

    Увеличилось количество пострадавших при взрыве в российском кафе

    Зеленского уличили во лжи своим спонсорам

    Франция задержала двух членов экипажа танкера якобы «теневого флота» России

    Вице-президент США спрогнозировал продолжительность шатдауна в стране

    Пашинян объявил о независимости Армении от ОДКБ

    Россия запланировала запустить процесс выбора нового генсека ООН

    Трамп заявил об ухудшении ситуации в Орегоне

    Пранкеры Вован и Лексус пообщались с экс-главой USAID от лица Порошенко

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» в бикини раздвинула ноги на камеру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости