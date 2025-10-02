Участников конфликта со стрельбой в российском отеле объявили в розыск

В Новосибирске объявили в розыск участников перестрелки в отеле

В Новосибирске объявили в розыск участников перестрелки в отеле. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, 25 сентября в одном из отелей между группой лиц возник конфликт, в ходе которого один из участников произвел несколько выстрелов в своего оппонента. Один из зарядов срикошетил и попал в сотрудницу отеля, она получила незначительные повреждения, но от госпитализации отказалась.

Сотрудники полиции установили и задержали пятерых местных жителей по подозрению в преступлении, еще четверо участников конфликта были объявлены в розыск. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

