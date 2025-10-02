Из жизни
21:07, 2 октября 2025Из жизни

Учительница скормила живого котенка змее

В США учительница скормила больного котенка живущей в классе змее
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: S_vetki / Shutterstock / Fotodom

В штате Техас, США, родители пожаловались на преподавательницу зоологии, которая, по их мнению, жестоко обращается с животными. Об этом пишет CBS News.

Учительница средней школы в округе Уайз поселила в классе несколько змей. Перед одним уроком она скормила одной из них живого котенка и рассказала об этом ученикам. Она объяснила, что сделала это, поскольку котенок был болен.

У учительницы осталось еще три таких зверька. С разрешения родителей она отдала их одному школьнику. Однако эти котята так и не выжили.

После поступившей в школу жалобы преподавательница извинилась перед учениками и убрала змей из класса.

Ранее сообщалось, что в британском городе Уэлшпул учительницу отстранили от работы после того, как она напилась во время урока и заставила учеников танцевать макарену. Затем ее настроение испортилось, она начала нецензурно выражаться и сделала оскорбительный жест перед одним из учеников.

