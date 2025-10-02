В Госдуме отреагировали на переговоры Трампа и Зеленского о дальнобойных ударах по России

Депутат Журова назвала переговоры о дальнобойных ударах по России давлением

Обсуждение ударов дальнобойным оружием по России выглядит как давление, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она отреагировала в беседе с «Лентой.ру» на разговор американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Если решение о нанесении ударов вглубь России будет принято, это приведет к определенным последствиям, убеждена депутат.

«К каким, я не могу сказать. Есть на то специальный план, наверное, как ответить на такие действия. Пока это слова, но именно какие действия будут предприняты — это, конечно, вопрос к Министерству обороны, Генштабу, к главнокомандующему. Потому что это явно не политики, не мы должны решать, как в таких случаях отвечать, если это случится. Опять же, по каким целям смотря это будет произведено, потому что если по мирным жителям, понимаете — это уже совсем другая история», — высказалась парламентарий.

Впервые о решении Трампа разрешить наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием заявил спецпосланник главы государства Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

Ранее Зеленский подтвердил, что говорил с Трампом о применении дальнобойного оружия по территории России. «Все будет зависеть от его решения», — заявил политик.

