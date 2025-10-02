Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:59, 2 октября 2025Россия

В Госдуме назвали основное оружие ВСУ против России

Депутат Бородай: ВСУ в 80 процентах случаев используют БПЛА для ударов по России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) преимущественно наносят удары по территории России с помощью беспилотных летательных аппаратов. Основное оружие Украины против России назвал депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения СВО Александр Бородай, его цитирует ТАСС.

«Они [беспилотники] отличаются друг от друга совершенно разным предназначением и, так или иначе, они доставляют нам массу хлопот и неприятностей и сейчас являются процентов на 80 приблизительно основным средством поражения, которое использует ВСУ», — сообщил Бородай.

Он добавил, что на Украине налаженная система производства и инноваций в сфере БПЛА поддерживается специалистами из стран НАТО. Украина, в свою очередь, перенимает у ВСУ опыт в области формирования беспилотных войск.

Ранее стало известно, что ВСУ нарастили активность ударов беспилотниками-ракетами по российским регионам. Речь идет о реактивных беспилотниках, которые развивают высокую скорость — их путают с крылатыми ракетами из-за схожих элементов конструкции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд изъял в доход государства имущество владельцев бренда «Кириешки» и «Яшкино». Штенгеловых подозревают в финансировании ВСУ

    Европу призвали смириться с политикой Трампа по Украине

    Названы самые популярные смартфоны

    Двое занялись сексом на пляже на глазах у многочисленных отдыхающих

    В Госдуме назвали основное оружие ВСУ против России

    В Госдуме предупредили о штрафах за вывешивание списков должников за коммунальные услуги

    В уголовном деле рэпера Гуфа поставили точку

    Слова Трампа о шансах Киева вернуть территории назвали насмешкой

    В Британии оценили последствия передачи Украине ракет Tomahawk

    Названа причина укрепления рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости