Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:04, 2 октября 2025Россия

В Госдуме отреагировали на помощь Украине за счет активов России

Депутат Бородай назвал актом войны транш Евросоюза Украине за счет активов РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения спецоперации Александр Бородай заявил, что финансирование Украины за счет доходов от замороженных российских активов является актом войны Запада против России. Его слова приводит ТАСС.

Бородай отреагировали на транш Евросоюза Украине за счет активов России и назвал это актом войны.

«Запад нам войну формально не объявляет, но реально против нас воюет и делает это давно. При этом время от времени находится с нами в каком-то переговорном процессе», — отметил он.

Ранее стало известно, что Украина получила от Евросоюза транш в размере четырех миллиардов евро из замороженных активов России. Половину от этой суммы потратят на производство и закупку беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о планах США предоставить Киеву разведданные для ударов вглубь России

    Женщина-викарий снялась обнаженной на пляже

    Знаменитая актриса и ее муж напали на 22-летнюю служанку и попытались снять ее голой

    В Госдуме отреагировали на помощь Украине за счет активов России

    Вызванная солнечным ударом диарея поставила крест на отношениях двух влюбленных

    Президент Румынии стал мемом из-за похожего на Байдена поведения

    В США допустили массовые увольнения из-за шатдауна

    Радиостанция Судного дня передала в эфир сообщение на фоне саммита ЕС

    В МИД отреагировали на новую схему ЕС по использованию активов России

    Минпросвещения допустило пересмотр предельной цены подарков для учителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости