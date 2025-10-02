В Госдуме отреагировали на помощь Украине за счет активов России

Депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения спецоперации Александр Бородай заявил, что финансирование Украины за счет доходов от замороженных российских активов является актом войны Запада против России. Его слова приводит ТАСС.

«Запад нам войну формально не объявляет, но реально против нас воюет и делает это давно. При этом время от времени находится с нами в каком-то переговорном процессе», — отметил он.

Ранее стало известно, что Украина получила от Евросоюза транш в размере четырех миллиардов евро из замороженных активов России. Половину от этой суммы потратят на производство и закупку беспилотников.