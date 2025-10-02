В Кремле обвинили Европу в эскалации конфликта с Россией

Песков заявил, что эскалация конфликта исходит из Европы, а не России

Сообщения о том, что Россия представляет угрозу для Европы, являются намеренным нагнетанием обстановки со стороны Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы ничего не можем с этим поделать, потому что эскалация [конфликта] исходит из Европы, европейских стран и отдельных столиц, а также ЕС в целом», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что Москва рассчитывает на готовность Вашингтона способствовать урегулированию конфликта на Украине. «Заявления могут носить разный характер, но в любом случае мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю», — подчеркнул он.

Ранее Песков раскрыл, что на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин будет говорить о международной ситуации.