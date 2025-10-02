Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:09, 2 октября 2025Мир

В Кремле обвинили Европу в эскалации конфликта с Россией

Песков заявил, что эскалация конфликта исходит из Европы, а не России
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Сообщения о том, что Россия представляет угрозу для Европы, являются намеренным нагнетанием обстановки со стороны Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы ничего не можем с этим поделать, потому что эскалация [конфликта] исходит из Европы, европейских стран и отдельных столиц, а также ЕС в целом», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что Москва рассчитывает на готовность Вашингтона способствовать урегулированию конфликта на Украине. «Заявления могут носить разный характер, но в любом случае мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю», — подчеркнул он.

Ранее Песков раскрыл, что на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин будет говорить о международной ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин начал выступление на пленарной сессии клуба «Валдай»

    Названы лайфхаки для экономии на отпуске

    Помощник министра продал землю в Крыму

    Названы дата и место прощания с главредом «Вечерней Москвы»

    Российский самолет объявил сигнал срочности из-за резкого ухудшения состояния пассажира

    Блогерша попала в смертельную аварию в день рождения вместе с будущим мужем

    В замене ипотеки увидели опасность для россиян

    Стало известно о судьбе миллиардного имущества главы Совета судей России

    Звезда сериала «Наша Russia» уехал в Дубай

    Раскрыто число жертв за время оккупации украинскими войсками Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости