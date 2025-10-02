Бывший СССР
В Кремле высказались о методах решения украинского кризиса

Песков: Россия открыта к решению украинского кризиса дипломатическими методами
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Россия открыта к решению кризиса на Украине дипломатическими методами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Россия сохраняет открытость к тому, чтобы [решать проблему] политико-дипломатическими методами», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее Песков высказался о реакции России на передачу Украине ракет Tomahawk. Он подчеркнул, что Москва даст ответ «должным образом».

В Кремле вместе с тем прокомментировали наличие у Украины «волшебного оружия». По словам пресс-секретаря российского лидера, такое оружие у Киева отсутствует.

